Burası da Brezilya'nın Sinop'u

SİNOP (İHA) – Tarihi ve turistik yönüyle eşi bulunmaz güzellikleri bulunan Sinop'un ismiyle benzeri bulundu. Türkiye'den binlerce kilometre uzaklıkta bulunan Brezilya'nın da bir Sinop'u var.

Sinop, Brezilya'nın Mato Grosso eyaletinde bir şehir ve 2020'deki nüfusunun 146 bin 5'ten fazla olduğu tahmin ediliyor. Türkiye'deki Sinop Belediyesi'nin karşılığı olan kurum onlarda Prefeitura Municipal de Sinop.

Türkiye'de Sinop'ta binlerce yıldır yerleşim var. Tarihin birçok dönemine ait eserler bulmak mümkün. Prefeitura Municipal de Sinop'un internet adresinden alınan bilgilere göre ise Brezilya'daki Sinop şehrinin kuruluşu 1974 yılına dayanıyor.

Şehirde bir de futbol kulübü bulunuyor. Türkiye'deki Sinopspor'un onlardaki karşılığı Sinop Futebol Clube (Sinop FC).

İsimlerin aynı olması ise sadece tesadüf. Brezilya'daki Sinop şehri ismini kenti tasarlayan yerleşimci Sociedade Imobiliária Noroeste do Paraná'nın ilk harflerinden alıyor.

Türkiye'nin dışında da Sinop isminde bir şehrin bulunması bu durumu öğrenenleri şaşırtıyor.