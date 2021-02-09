İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Burası Norveç değil Sinop

SİNOP (İHA) – Türkiye’nin tek fiyort kıyı tipi ülkemizde Sinop’ta bulunuyor.

SİNOP (İHA) – Türkiye'nin tek fiyort kıyı tipi ülkemizde Sinop'ta bulunuyor. Hamsilos Koyu güzelliğiyle Norveç'teki kıyıları aratmıyor.


Hamsilos Koyu Türkiye'nin en kuzey noktasında yer alıyor. Buzul aşındırması sonucu oluşmuş ve dünyada kendiliğinden oluşan tek koy özelliğini taşıyor. Karadeniz'in tamamen buz tuttuğu dönemlerde, buzulların erimesiyle oluştuğu düşünülüyor. Koyun deniz ile birleştiği kısım oldukça geniş, iç kısımlara ilerledikçe daralıyor ve ormanlaşıyor. Fil kafasını andıran bir görüntüsü olan bu koy geçmişte savaş gemilerinin gizlendiği bir yer olarak biliniyor. Günümüzde ise turistik önemiyle kullanılmaya devam ediyor. Burası Norveç'le anılan fiyort kıyı tipinin bir örneği olma özelliğine de sahip. Pahalı bir ülke olan Norveç'e gitmek yerine Sinop'ta bunu görmek mümkün. Sinop İl Merkezine ise yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Doğal güzelliğiyle büyüleyen Hamsilos Koyu yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.