Buzhane Binası'nda restorasyon çalışması başladı

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, restorasyon çalışmaları başlayan Buzhane Binası'nda incelemelerde bulundu.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından desteklenen Sinop Buzhane Binası Restorasyon İşi İhalesi 07 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirildi. İhaleyi alan firma ile 14 Ağustos 2020 tarihinde sözleşme imzalandı.

İş kapsamında Samsun Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünce teknik personeller görevlendirildi ve Sinop Belediyesi ile müşterek olarak kontrol işlemine başlandı. Buzhane Binası Restorasyonu işi 11 Kasım 2021 tarihinde teslim alınacak. Tarihi bina Sabahattin Ali Kültür Merkezi olarak hizmet verecek.