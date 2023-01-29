Çalıştığı otobüsle 3 bin 135 uyuşturucu hap getiren muavin yakalandı

Sinop'un Boyabat ilçesinde bir seyahat firmasında çalışan muavin, jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 3 bin 135 sentetik ecza hap ile yakalandı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince Boyabat'ta U.Ö. (29) isimli şahsın, muavin olarak bulunduğu bir seyahat firmasına ait yolcu otobüsüyle uyuşturucu sevkiyatı yaptığı istihbaratı üzerine ekipler harekete geçti. Muavin, otobüsten şüpheli bir koli ile indi. Ekipler muavini gözaltına aldı ve taşıdığı kolide inceleme yaptı. Yapılan aramada koli içerisine saklanmış 3 bin 135 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Olayla ilgili U.Ö. ile irtibatlı olduğu tespit edilen A.G. (33) gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı.