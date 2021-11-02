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Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Sinop'ta

SİNOP (İHA) – Kültür ve Turizm Bakanlığının projesi kapsamında Çanakkale Savaşları’nı anlatan objeler ve gösterimlerle illeri dolaşan Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Sinop’ta ziyarete açıldı.

SİNOP (İHA) – Kültür ve Turizm Bakanlığının projesi kapsamında Çanakkale Savaşları'nı anlatan objeler ve gösterimlerle illeri dolaşan Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Sinop'ta ziyarete açıldı.


İçinde tarihi objeler, resim ve fotoğraflar ile video gösterimleri için ekranların bulunduğu mobil müze Çanakkale'ye gidip göremeyenler için hazırlandı. Tarihi Sinopluların ayağına getirdi. Müzenin özellikle gençlere Çanakkale Zaferi'nin önemini ve ruhunu anlattığı belirtildi.


İl protokolünün katılımıyla Valilik önündeki Cumhuriyet Meydanı'nda açılan müze, 2-4 Kasım tarihlerinde 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

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