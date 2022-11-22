Çatak Kanyonu Cam Seyir Terası Projesi yatırım programına alınacak

Sinop'un Türkeli ilçesinde, doğa turizmine çok büyük katkı sağlayacak olan Çatak Kanyonu Yürüyüş Platformu ve Cam Seyir Terası Projesi 2023 yılı programına alınacağı bildirildi.

Geçen yıllarda proje hazırlığına başlanan ilçede doğa turizmine çok büyük katkı sağlayacak olan Çatak Kanyonu Yürüyüş Platformu ve Cam Seyir Terası Projesi'nin tamamlanarak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'nün 2023 yılı yatırım programına alınacağı ifade edildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Orhan Çatalçam ve ekibi, Belediye Başkanı Veysel Şahin'i makamında ziyaret ederek, ilçede yapılacak olan bu proje hakkında bilgi verdi. Belediye Başkanlığı makamında gerçekleşen bu ziyarete, İlçe Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Ayhan Yılmaz ve Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Aslan da katıldı.

Belediye Başkanı Veysel Şahin, “Yaylasıyla, mağaralarıyla ve Takım Şelaleleri ile bölgenin en gözde ve en cazip turizm merkezlerinden biri olacak olan, Çatak Kanyonu Yürüyüş Platformu ve Cam Seyir Terası Projesi, ilçemize gelen doğaseverlerin, turist ve ziyaretçilerin yanı sıra hemşerilerimizin de en çok rağbet edeceği bir turizm merkezi olacaktır” dedi.