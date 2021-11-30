İhlas Haber Ajansı

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Çatının uçma anı kamerada

SİNOP(İHA) – Sinop’ta etkili olan fırtına sebebiyle bir evin çatısının uçma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

SİNOP(İHA) – Sinop'ta etkili olan fırtına sebebiyle bir evin çatısının uçma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.


Sinop'ta etkili olan fırtına nedeniyle kent merkezinde bazı evlerin çatıları uçtu. Ayancık ilçesinde ise bir binanın çatısının uçuşu cep telefonu kamerasına yansıdı. Yine Ayancık ilçesinde bir vatandaşın çatıdan düşen parçalardan son anda kaçma anı güvenlik kameralarınca görüntülendi.

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