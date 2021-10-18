Çelem: "Her yıl 1-2 hayvanımız ayıya kurban gidiyor"

Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Büyükdüz köyünde, güpegündüz evin sadece 50 metre yakınında ayı saldırısı yaşandı. Köyde 15 gün içinde ikinci kez yaşanan ayı saldırısı vatandaşları endişelendiriyor.

İlçeye bağlı Büyükdüz köyü Onortak Mahallesi'nde besicilik işi ile uğraşan Özkan Çelem, evin sadece 50 metre yakınında güpegündüz ayı saldırısı yaşandığını belirterek, "15 gün önce arkadaşımız aynı olayı yaşadı, şimdi de biz yaşadık. Ne kadar önlem aldıysak fayda etmiyor. Her yıl 1-2 büyükbaş hayvanımız ayı saldırısına kurban gidiyor. Bütün emeklerimiz heba oluyor. Merayı özel çit ile çevirdik. Yanında da kesinlikle bir arkadaşımız duruyor ama ne yazık ki güpegündüz yaşanıyor ve evlerin yakınlarına kadar geliyor. Ne yapacağımızı şaşırmış haldeyiz. Can güvenliğimiz tehlikede" dedi.