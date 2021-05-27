Çeltik fabrikası yıkım çalışmaları başladı

Kent Meydanı'nın arkasında bulunan ve Boyabat Belediyesi tarafından Meydan Projesi kapsamında istimlak edilen çeltik fabrikasının yıkım çalışmaları başladı.

1945 yılında kurulmuş olan ve Boyabat Belediyesi tarafından 6 milyon TL'nin üzerinde bir rakamla istimlak edilen alandaki mevcut çeltik fabrikası yıkılarak, yerine 200-250 araç kapasiteli açık otopark yapılacak ve vatandaşların hizmetine sunulacak.

Çalışmalarla birlikte Kent Meydanı'nın tamamlanmasında sona yaklaştıklarını belirten Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, “Bugün 1945 yılından günümüze kadar vatandaşlarımıza hizmet vermiş, çok değerli insanlar tarafından işletilmiş ve şehrimize değer katmış çeltik fabrikamızın yanındayız. Hemen yanında meydan projemiz bulunuyor. Proje kapsamında bu değerli fabrikamızı 6 milyonun üzerinde bir maliyetle kamulaştırdık, yıkım ihalesini gerçekleştirdik. Birkaç gün içerisinde de yıkımı tamamlanmış olacak. Fabrikamızın yıkılmasıyla birlikte bu alana 200-250 araçlık açık otopark yapacak ve Boyabatımızın hizmetine sunmuş olacağız inşallah. O açıdan bu meydan, bu otopark Boyabatımıza hayırlı uğurlu olsun. Allah beni sizlere karşı mahcup etmesin. 2023 yılında kimlikli, butik bir şehirde yaşamak dileğiyle sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum” dedi.