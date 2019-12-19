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Cemalettin Kaya: “Kültürel faaliyetlere ağırlık verilmesi lazım”

Kültür ve Turizm Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Cemalettin Kaya, Sinop’ta kış turizminin yaz turizmine göre daha az olduğunu belirterek, kültürel faaliyetlere ağırlık verilmesi gerektiğini söyledi.

Kültür ve Turizm Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Cemalettin Kaya, Sinop'ta kış turizminin yaz turizmine göre daha az olduğunu belirterek, kültürel faaliyetlere ağırlık verilmesi gerektiğini söyledi.


Kaya, kültürel faaliyetlerin öne çıkarılması önerisinde bulunarak, “Sinop'ta aslında kış turizmi yaz turizmi kadar gözükmese de oluyor. Ama Sinop'ta kış turizmini geliştirecek olan faktörler kültürel faaliyetlerdir. Bunlara ağırlık verilmesi lazım. Sinop'ta da kültürel faaliyetlerden bol miktarda var ama nedense çekinceler nedeniyle bu faaliyetlerimizi ve kültürel değerlerimizi kullanamıyoruz. Özellikle belirtmek gerekirse karşımızda Rusya var. Antalya'ya turist yağdırıyor. Sinop'a gelemiyor. Bunun önünün açılması gerekiyor. Bu Karadeniz'i turizm konusundan zenginleştirmemiz gerekiyor. Ortak turizm anlayışımızı geliştirmemiz gerekiyor ki hepimiz kazançlı çıkalım” dedi.

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