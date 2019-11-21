Sinop'ta çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla Sinop Belediyesi ile üniversite, “Çevre için el ele” etkinliği gerçekleştirdi.

Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Doktor Öğretim Üyesi Hürü Sağlam Tekir ile birlikte “Üniversite ile belediye birlikte, çevre için el ele” etkinliğinde bir araya geldi.

Belediye Başkan Yardımcıları Aydın Hakan Sönmez ve Bülent Oktay'ın da katılımıyla Sinop Şahin Tepesi mevkisinde, Belediye Temizlik İşleri personeli ile birlikte çevre temizliği yapan üniversite öğrencileri doğaya zararlı atıkları ve çevredeki çöpleri topladı.

Yapılan etkinlik toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.