CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Boyabat'ta

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Sinop'un Boyabat ilçesini ziyaret ederek esnafla bir araya geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu Sinop programı kapsamında Boyabat ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Kılıçdaroğlu Adnan Menderes Bulvarı üzerinde partililer tarafından çiçeklerle karşılandı. Kılıçdaroğlu Boyabatlı esnafları gezerek sorunlarını dinledi.

Boyabatlı esnaflar pandemi sürecinde ekonomik sıkıntılarının daha da kötüye gittiklerini ifade ederken Kılıçdaroğlu, esnafın sıkıntılarını bildiklerini, çözümü için de çalışacaklarını söyledi.

Kılıçdaroğlu'na ziyaretinde CHP Genel Başkan Yardımcıları Erdoğan Toprak, Seyit Torun, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan eşlik etti. İlçe başkanları, ilçe kadın kolları ve gençlik kolları başkanları ve yönetim kadroları da yer aldı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu buradaki ziyaretlerinin ardından il merkezine hareket etti.