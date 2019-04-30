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CHP Sinop Merkez İlçe Başkanı kazada yaralandı

CHP Sinop Merkez İlçe Başkanı Tolga Mustafa Kara, yaptığı kazada hafif yaralandı.


CHP Sinop Merkez İlçe Başkanı Tolga Mustafa Kara'nın kullandığı 57 KAZ 703 plakalı hafif ticari araç, Sinop'un Bostancılı mevkisinde kaza yaptı. Yoldaki virajın kaygan olması nedeniyle meydana geldiği belirtilen trafik kazasında Tolga Mustafa Kara hafif şekilde yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından ilk yardım tedavisi yapılarak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazada Kara'nın aracının ön kısmında büyük hasar oluştu, araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

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