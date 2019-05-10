Çiçeklerin parası eğitime

Haşim Zehra Tarı Ortaokulu Müdür ve öğretmenleri 2019 takviminde çıkartmak istedikleri 5. kitapları için Gerze Belediye Başkanı Cevat Şensoy'u ziyaret ettiler. Okul Müdürü Murat Balcıoğlu yaptığı konuşmasında, “2. Perde 3.2.1 Kayıt” isimli öğrencilerin filmler izlemesi neticesinde yorumlayarak yazmış oldukları öykü ve denemeler den oluşan 160 sayfalık kitabın basım maliyetlerine destek amacıyla Başkan Şensoy'u makamında ziyaret ettiklerini ifade etti.

Başkan Şensoy, daha önceden açıklamış olduğu şekilde, kendisine getirilen çiçeklerden elde ettiği geliri Haşim Zehra Tarı Ortaokulu Kütüphanecilik Kulübüne verdi. Şensoy, "Eğitim-öğretimin yanındayız. Her şeyin eğitimle olduğunun bilinciyle bundan sonra da bu tarz desteklerimiz sürecektir" dedi.

Okul idaresi ve öğretmenleri yapılan bu bağıştan dolayı mutlu olduklarını söyleyerek Başkan Şensoy'a teşekkür ettiler.