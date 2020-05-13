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Çiçeklerle dolu bahçe

Her yıl Gerze genelinde düzenlenen en güzel bahçe yarışmasında birinciliği kimselere kaptırmayan Kadir Öğütler’in bahçesi bu sene de çiçeklerle doldu.

Her yıl Gerze genelinde düzenlenen en güzel bahçe yarışmasında birinciliği kimselere kaptırmayan Kadir Öğütler'in bahçesi bu sene de çiçeklerle doldu.


Günlük hayatta işe yaramayan çöpe attığımız eşyalardan çiçeklerine saksı yapan Kadir Öğütler, “Benim yaptığım kurumuş bir ağaca can vermek gibi. Cam ve pet şişeleri çöpe atmak yerine nasıl değerlendirebilirim diye düşündüm ve ortaya böyle güzel bir bahçe çıktı” dedi.


Amacının geri dönüşüm malzemelerini değerlendirmek olduğunu söyleyen Kadir Öğütçü, “Zaten cennet gibi bir ilçemiz var. Herkes gayret edip kendi imkânlarıyla kapısının önünü güzelleştirse Gerze daha da güzelleşir” diyerek Gerzelilere ricada bulundu.

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