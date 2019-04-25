Çiftçiler sulama göleti istiyor

Sinop'un Gerze ilçesinde çiftçiler, köylerde yaşanan su sorununun çözülmesi için gölet yapılmasını istiyor.

Gerze Ziraat Odası'nda gerçekleştirilen Nisan ayı toplantıda Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryaki, Ziraat Odası Meclis Başkanı Fatih Uysal, Ziraat Odası Genel Sekreteri Ziraat Mühendisi Canan Çiçek ve diğer üyeler tam kadro hazır bulundu.

Ziraat Odası Başkanı Ahmet Tiryaki çiftçilerin mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak amacıyla çalışmalar yürütmeye çalıştıklarını ifade ederek, gerek bölgede gerek ilçede ziraat anlamında birçok sıkıntılar yaşadıklarını kaydetti.

Tiryaki, "Çiftçinin, köylünün tarlasını sulayacak suyu olmazsa siz orada üretimden bahsedemezsiniz" diyerek şu an Gerze'nin organik tarımda bilhassa örtü altı sebzeciliğinde, Sinop ili ve ilçelerinde ciddi anlamda söz sahibi olduğunu vurguladı.

"Biz tarımda sulama sorununu çözebilirsek, inanın tersine göçü başlatabiliriz" diyen Tiryaki, dikkatleri baraj veya gölet yapılması üzerine çekti.

Ziraat Odası Meclis Başkanı Fatih Uysal ise bugün ülkede ve bölgede üreticilerin birçok sıkıntıları olduğunu, bu sıkıntılar giderildiğinde tarımdaki üretim kapasitesinin artırılabileceğini, bu anlamda da ziraat odalarına büyük sorumluluklar düştüğünü söyledi.

Uysal, 1988 yılında Çağlayan köyü altı ile Sarımsak köyü sınırları içinde yapılması düşünülen baraj projesinin o tarihlerde rafa kaldırıldığını kaydederek, bugün belirtilen bölgeye yapılacak bir barajla yaklaşık on köyün (Sarımsak, Bolalı, Belören, Yaykıl, Karlı, Çırnık, Mahmuttırı, Türkmenlioğlu, Abdaloğlu vb) sulama barajından istifade edebileceğini dile getirdi.

Tiryaki ve Uysal, önümüzdeki dönemde ilgili makamlarla görüşmeler yapılarak onların desteklerinin talep edileceğini kaydettiler.