Çocuk oyun parkları dezenfekte edildi

Periyodik temizlik çalışmaları kapsamında koordineli bir şekilde çalışan Sinop Belediyesi temizlik ekipleri, gece-gündüz demeden çalışarak tertemiz bir Sinop için mücadele veriyor. Halkın yaşam alanlarında kirliliğin en aza indirilmesi konusunda hassasiyetle çalışmalarını sürdüren ekipler, çocukların vazgeçilmezi parkların daha hijyenik olması için bir dizi çalışma yapıyor. Hastalık bulaşma riskinin yüksek olduğu çocuk parkları ve park içerisindeki oyuncaklar, ekipler tarafından dezenfekte ediliyor. Rutin temizlik çalışmalarına ilave olarak başlatılan detaylı hijyenik temizlik çalışmasında, Sinop'ta çocuk parklarındaki oyun grupları insan ve doğaya herhangi bir olumsuz etkisi olmayan özel dezenfektanlarla yıkandı.

Konu ile ilgili Sinop Belediyesinden yapılan açıklamada; “İçinde bulunduğumuz normalleşme sürecinde de dezenfeksiyon işlemlerimizi hız kesmeden sürdürüyoruz. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz çocuk oyun parkları, spor aletleri ve banklarda yıkama ve dezenfeksiyon çalışması yürüttü" ifadelerine yer verildi.