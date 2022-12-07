İhlas Haber Ajansı

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Çocuklar polis maskotu ‘Kanka' ile eğlenerek öğrendi

Sinop’ta Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polisler ve polis maskotu ‘Kanka’ ana sınıfı öğrencilerine eğitim verdi.

Sinop'ta Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisler ve polis maskotu ‘Kanka' ana sınıfı öğrencilerine eğitim verdi. Çocuklar maskot ‘Kanka' ile eğlenceli vakit geçirdi.


Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü sosyal faaliyetleri çerçevesinde il genelinde görevli ekipler, TOKİ Ortaokulu bünyesinde eğitim gören anasınıfı öğrencilerine eğitim verdi. Trafik kuralları, meslekler, yabancılarla iletişim gibi konularda bilgiler verilmesinin ardından polis maskotu ‘Kanka' çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.


Öğrenciler ise ‘Kanka' ile çeşitli şakalar ve oyunlar yaparak eğlenceli vakit geçirdi. Etkinlik, toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

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