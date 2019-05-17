Coşkuner: “Kan bağışında sıkıntı yaşıyoruz”

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Dr. Coşkuner, “Özellikle yaz aylarında ve Ramazan ayında kan bağışı konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Hastaneler sıkıntı yaşıyor. Biz burada aracıyız. Bize kan bulun diyorlar biz buluyoruz. Kimin için buluyoruz? Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerde yatan hastalar için buluyoruz. Peki, ne lazım bunun içinde bağışçı lazım o yüzden, Sinop halkından özellikle istirham ediyorum. Kan bağışına mutlaka gelsinler. Sağlıklıysa zaten bağışını alıyoruz. Her hangi bir problem varsa bu bağış kabul görmüyor bir yerde. O yüzden öğrenciler ön planda ama Sinop halkı da buna mutlaka buna katılsınlar. Kafalarına takılan sorular varsa geldiklerinde bize mutlaka sorsunlar. 'kanver.org' sitemiz var. Yani kan bağışıyla ilgili ne nedir nasıldır tüm cevaplar orada var. İnternet üzerinde de orada kafalarında oluşmuş soruları rahatlıkla bulacaklardır” dedi.