Coşkuner, Sinopluları kan bağışında bulunmaya davet etti

Muharrem Coşkuner, Sinopluları kan bağışında bulunmak üzere Türk Kızılayı Sinop Kan Alma Birimi'ne davet etti.

Muharrem Coşkuner, Sinop'ta gerçekleştirilen kan bağışı oranları ile ilgili bilgi verdi. Sinop'ta son günlerde üniversite öğrencilerinin çok ciddi bir kan bağışında bulunduğunu belirten Coşkuner, Sinoplu vatandaşları da kan bağışında bulunmak üzere kan alma birimine davet etti.

Kan bağışı noktasında Sinop'ta en çok üniversite öğrencilerinin kan bağışında bulunduğunu söyleyen Coşkuner, "Üniversite öğrencileri her zaman burada bulunmuyorlar. Onların olmadıkları bir dönemde maalesef bağış konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Hastanemizdeki stoklar eriyor, oradaki hastalarda sıkıntıya düşüyor, hekim arkadaşlarımızda sıkıntıya giriyor. Özellikler Sinop'ta ikamet edenlerden kan bağışında duyarlı olmalarını istiyoruz. Kendilerini sağlıklı hissediyor ve yaşları da müsait ise karınları tok olarak kan bağışında bulunmak üzere Türk Kızılay'ı Sinop Kan Alma Birimine bağışta bulunmaya davet ediyoruz” dedi.

Kan alma işlemleri hakkında da bilgi veren Muharrem Coşkuner, oldukça zahmetsiz ve kısa süren bağış işlemi ile bir hayatın kurtulabileceğinin altını çizdi. Coşkuner, "Bağışçılarımız ilk olarak bilgilendirme ve form doldurma bölümünde 4 sayfalık bir form dolduruyor. Daha sonra kayıt işlemiyle beraber flebotomistler tarafından kan sayımı, tansiyon, nabız, ateş ve vücut ağırlığı ölçümü yapılarak doktor muayenesine alınıyor. Kayıt işlemi sonrasında yapılan sınırlı fiziksel muayene sonuçları doldurulan forma ve bilgisayar sistemine işleniyor. Doldurulan form ve fiziksel muayene sonuçları değerlendiriliyor. Bağışçı adayı olarak kan bağışında bulunmanız ilk olarak bağışçıya daha sonrada ihtiyaç sahibine herhangi bir zarar vermeyecekse bağışçı olabilir evrakını imzalayarak bağışçımızın koluna bandını takıyoruz ve kan bağışı işlemine yönlendiriyoruz. Sonrasında kan bağışçısı, kan bağışı işlemi için özel olarak tasarlanmış kan alma yataklarına alınarak konusunda eğitim almış tecrübeli flebotomistler tarafından damar yolu girişleri yapılarak kan alma işlemi gerçekleştiriliyor. Kan alma işlemi yaklaşık 5-6 dakika sürüyor ve her kan bağışında sadece 1 ünite kan bağışlanıyor. 1 ünite kan yaklaşık 450 ml civarındadır. Kan alma işlemi sona erdiğinde belirli bir süre kadar yatakta ve yine belirtilen süre kadar ikram alanında dinlenilmesi gerekiyor. Kan alma yatağında istirahat ederken flebotomistlerin size gösterdiği şekilde kolunuza bası yapmanız damar dışına kanama olmaması için önemli. İkram bölümünde bağışçılarımıza minarel yönünden zengin olduğu için maden suyu ve bisküvi ikram ediliyor. Verilen ikramların tüketilmesi kaybedilmiş sıvının yerine konulmasına katkı sağlıyor. İkramlarımızdan sonra kendini iyi hissediyorsa kendilerine teşekkür ederek bağışçılarımızı uğurluyoruz” diye konuştu.