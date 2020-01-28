İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

DATÜB'den Sinop'a ziyaret

Dünya Ahıska Türleri Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar, beraberinde Rusya’da yaşayan Ahıska Türkü iş adamı Mustafa Akifoğlu ile birlikte Sinop Valisi Köksal Şakalar’ı makamında ziyaret etti.

Dünya Ahıska Türleri Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar, beraberinde Rusya'da yaşayan Ahıska Türkü iş adamı Mustafa Akifoğlu ile birlikte Sinop Valisi Köksal Şakalar'ı makamında ziyaret etti.


Dünya Ahıska Türleri Birliği Genel Sekreteri Fuat Uçar ve Rusya'da yaşayan Ahıska Türkü iş adamı Mustafa Akifoğlu ziyarette Dünya Ahıska Türleri Birliği'nin çalışmalarıyla ilgili Vali Şakalar'a bilgi verdi. Sinop Valisi Köksal Şakalar, nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek Genel Sekter Uçar ve işadamı Akifoğlu'na çalışmalarında başarılar diledi.


Genel Sekreter Uçar DATÜB olarak dokuz ülkede yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi vererek Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov'un Sinop halkına ve Vali Şakalar'a selamlarını iletti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.