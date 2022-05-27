Dededen toruna özel akülü forklift

Sinop'ta yaşayan 56 yaşındaki Ahmet Bostancı, 5 yaşındaki torunu Çağatay Bostancı' ya hurdalardan akülü forklift yaptı.

Aslen Kastamonulu olan Sinop Orman İşletme Müdürlüğünden emekli olup 1993' ten bu yana Sinop' ta yaşayan Ahmet Bostancı, iki ay gibi bir sürede tamamladığı forkliftle torunu Çağatay Bostancı'yı sevindirdi. Boş zamanlarında hurdalardan yaptığı mini forklift torunu tarafından da büyük beğeni aldı.

Torununa özel forklift yapan Ahmet Bostancı; "Hurdalardan malzeme aldım. Akülü arabaların oyuncakların malzemelerini, ot biçme makinelerinin tekerliklerini aldım. Onlar da hurdadan. Yani hurdadan toruna oyuncak yaptık. Biraz da kendisi de meyilli böyle şeylere. Hazır almadan daha fazla yapılması daha çok ilgisini çekiyor “ dedi.

Ahmet Bostancı'nın torunun Çağatay Bostancı ise; “Türkiye'nin en güzel araçlarından birine binmekten çok mutluyum” diye konuştu.