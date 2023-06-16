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Demir korkuluklara çarpan sürücü yaralandı

Sinop’ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü köprünün demir korkuluklarına çarpması sonucu yaralandı.

Sinop'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü köprünün demir korkuluklarına çarpması sonucu yaralandı.


Kaza, Sinop Akliman mevkii Yalnızca Köprüsü'nde 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akliman istikametinden Sinop merkeze doğru seyir halinde olan 06 DEG 163 plakalı otomobil sürücüsü A. D., Yalnızca Köprüsü'ne geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek köprünün demir korkuluklarına çarptı. Kaza sonrası sürücü A.D. yaralandı. Yaralanan sürücü Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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