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Denizde akıntıya kapılan 3 kişiden 1'i kayıp

Sinop’un Ayancık ilçesinde, denizde akıntıya kapılan 3 kişiden 2’si kurtarılırken, kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Sinop'un Ayancık ilçesinde, denizde akıntıya kapılan 3 kişiden 2'si kurtarılırken, kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.


Kastamonu'dan Sinop'un Ayancık ilçesine gezmeye gelen 3 kişi, Ünlüce köyü Çamurca Plajı'nda denize girdi. Bir süre denizde kalan 3 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Aşırı dalgadan dolayı akıntıya kapılan kişileri fark eden çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Vatandaşlar can simidi atarak 3 kişiden 2'sini kurtarmayı başardı. 18 yaşındaki Özay Yazıcı genç ise gözden kayboldu. Bölgeye giden Polis Kurbağa Adam ekibi kayıp kişiyi bulmak için arama çalışması başlattı. Dalgaların boyu zaman zaman 3 metreyi bulması arama çalışmalarını zorlaştırırken, kurtarılan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu ve Ayancık Devlet Hastanesinde müşahede altına alındığı öğrenildi.

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