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Denizde can pazarı

Sinop’un Akliman mevkisi plajında yabancı uyruklu olduğu bilinen bir vatandaş boğulma tehlikesi geçirdi.

Sinop'un Akliman mevkisi plajında yabancı uyruklu olduğu bilinen bir vatandaş boğulma tehlikesi geçirdi.


Edinilen bilgiye göre olay öğle saatlerinde gerçekleşti. Denizin dalgalı olmasından dolayı cankurtaranların dikkatli olunması konusunda uyarılarına rağmen aldırmayıp denize giren vatandaş dalgalardan dolayı zor anlar yaşadı. Plajdaki diğer vatandaşlar boğulma tehlikesi yaşayan vatandaşı son anda fark etti ve hemen 112'yi aradı. Olay yerine gelen ekipler ilk müdahaleyi sahilde yaptı. Durumunun iyi olduğu bildirilen vatandaş Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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