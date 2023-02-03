Denize giren vatandaşın çantasını çalan iki şahıs yakalandı

Sinop'ta denize giren vatandaşın eşyalarıyla birlikte plajda bıraktığı sırt çantasını çalıp kaçan iki Afgan uyruklu şahıs, yapılan aramalar sonucu yakalandı.

Olay, dün Ordu Caddesi üzerinde bulunan halk plajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afgan uyruklu H.N.(15) ve T.M.G(22), yüzmek için denize giren bir vatandaşın plajda bıraktığı ve içerisinde cüzdan, telefon ve araba anahtarı bulunan çantayı çalarak kayıplara karıştı. Soyulduğunu fark eden vatandaş, Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'ne şikâyette bulundu. Harekete geçen ekipler, hırsızların tespit edilen eşkâlleri üzerinde arama çalışması başlattı.

Yapılan incelemeler sonucu H.N. ve T.M.G., çaldıkları çanta ile birlikte kent merkezinde yakalandı. Cep telefonu, cüzdan, araba anahtarı ile bin 100 TL ve 10 Euro döviz sahibine teslim edildi. Hırsızlar, ifadesi alınarak haklarında yasal işlem başlatıldı.