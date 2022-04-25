Denizin ısınmasıyla 'çarpan' balığı kendini gösterdi

Havaların ısınmasıyla zehirli dikeniyle ünlü ‘çarpan' lakaplı iskorpit balığı, tezgâhlarda kendini göstermeye başladı.

Denizlerde av yasağının başlamasının ardından bir süredir soğuk geçen havalar nedeniyle balık tezgâhlarında kültür balıklarından somon ve levrek kendini göstermekteydi. Karadeniz'de havaların ısınmasıyla deniz sıcaklığı yükselerek ‘çarpan' lakaplı iskorpit balığı kendini gösterdi. Sırtındaki zehirli dikeniyle ünlenen, elle dokunulduğunda mide bulantısı, baş ağrısı ve hatta kısmi felce kadar yol açabilen iskorpit balığı temizliği başladı. Sinop'ta balık tezgâhlarında fileto halinde kilosu 150 TL'den satışa sunuluyor.

İskorpit balığının denizin ısınmasıyla ortaya çıktığını belirten balıkçı Savaş Özaltun, “Yeni yeni çarpan başlıyor, tabi deniz suyuyla alakalı deniz ısındıkça daha fazla çıkar yaz döneminde. Şimdi az az geliyor tezgâhlarımıza 20'şer 30'ar kilo kadar” dedi.

“Biz buna çarpan diyoruz”

Dikenine dokunulduğunda elektrik çarpması ve yanma gibi özelliğinin olduğuna değinen Özaltun, “Bunun normal adı iskorpit, biz çarpan diyoruz balıkçılar olarak. Zehirlidir, vurduğu zaman bazı insanlarda kısmi felce kadar yol açabilecek zehri vardır dikenlerinde. Biz de dikenlerini temizleyip, derisini yüzüp fileto halinde halkımıza sunuyoruz. Bir kilosundan 650 gram kalıyor biz de bunun kilosunu 150 TL'den satışa sunuyoruz” diye konuştu.

Kılçığının olmayışının ayrı lezzet kattığını söyleyen Özaltun, “Bunda kılçık olmaz şişini yap tavasını yap neyini yaparsan yap. Çok lezzetli olur, tavsiye ederim. Bundan sonra daha da iyi olur, şu anda yavaş yavaş başlıyor. Günde 1 tona kadar çarpan geliyor, biz de kesiyoruz halkımıza sunuyoruz” şeklinde konuştu.