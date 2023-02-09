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Depremde hayatını kaybeden Tepe ailesi Sinop'ta toprağa verildi

Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybeden Tepe ailesi, memleketleri Sinop’ta toprağa verildi.

Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybeden Tepe ailesi, memleketleri Sinop'ta toprağa verildi. Ailenin ardında birlikte çektirdikleri fotoğraf kaldı.


6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde Kahramanmaraş Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde ikamet eden Tepe ailesinden iki gündür haber alamayan yakınları, durumu yetkililere haber verdi. Tespit edilen bölgede yapılan arama çalışmalarında enkaz altında baba İsmail Tepe(37), eşi Pınar Tepe(37) ve 5 yaşındaki çocukları Buğlemsu Tepe'nin cansız bedenine ulaşıldı. Ailenin cansız bedeni yakınları tarafından memleketleri Sinop'un Boyabat ilçesine getirildi.


Boyabat Hacı Ergün Gürbüz Camisinde kılınan öğle namazının ardından Tepe ailesi, Boyabat Şehir Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.

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