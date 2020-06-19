Dev projenin inşaat ihalesi öncesinde, proje sahasında inceleme

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) öncülüğünde yürütülen "Sinop'ta Temel Sektörlerin Rekabet Edebilirliğinin Artırılması Projesi”nin inşaat ihalesi öncesinde, projeye teklif verecek firmalarla birlikte projenin uygulanacağı sahada inceleme yapıldı.

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği mali iş birliği ile finanse edilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı “Rekabetçi Sektörler Programı” kapsamında yaklaşık 10,5 milyon euro yatırımla hayata geçirilecek "Sinop'ta Temel Sektörlerin Rekabet Edebilirliğinin Artırılması Projesi”, bölgede küçük ve orta büyüklükteki işletmelere su ürünleri işleme ve depolama hizmeti sunacak. Müşavirlik ve inşaat ihaleleri onaylanan proje kapsamında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 20 Temmuz'a kadar inşaat ihale teklifleri alınmaya devam edecek.

Proje Sahasında İnceleme Yapıldı

"Sinop'ta Temel Sektörlerin Rekabet Edebilirliğinin Artırılması Projesi”nin inşaat ihalesi teklif sunumlarının tamamlanması öncesinde Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı öncülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uzmanlarının da katılımıyla inşaat ihalesine teklif vermek isteyen firmalara yönelik düzenlenen bilgilendirme toplantısı sonrasında, proje sahasında inceleme yapıldı. Projeye ilişkin bilgi alan firmalar daha sonra, projenin uygulanacağı Sinop Organize Sanayi Bölgesi'ndeki sahada proje üzerinden incelemelerde bulundu.

Teknik Şartname Hazırlanma Eğitimi Verildi

"Sinop'ta Temel Sektörlerin Rekabet Edebilirliğinin Artırılması Projesi”nin ihaleye çıkması sonrasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü projelerde görev alan personele yönelik olarak online “Mal Alımı Sözleşmelerinde Teknik Şartname Hazırlanması Eğitimi” düzenledi. Ülkemiz ve Avrupa Birliği mali iş birliği ile finanse edilen, “Rekabetçi Sektörler Programı” kapsamında desteklenen projelerde görev alan personelin katıldığı eğitimde, AB mevzuatına göre mal alım ihalesi teknik şartname hazırlanması kapsamında ürün pazar araştırması yapılması ve teknik özellikler oluşturulması gibi konularda bilgiler verilerek, uygulamalı örnek çalışmalar yapıldı.

Müşavirlik, İnşaat, Mal Alımı ve Teknik Yardım gibi 4 ihale bileşeninden oluşan proje kapsamında şimdiye kadar müşavirlik ihalesi tamamlandı. İnşaat ihalesi kapsamında ise 20 Temmuz'a kadar firmalardan gelecek inşaat yapım teklifleri kabul edilecek.