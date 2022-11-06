Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Taçahmet köyünde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Sabri Özleyen (64) idaresindeki 57 EA 839 plakalı traktör, ilçeye bağlı Taçahmet köyünde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada traktör sürücüsü Sabri Özleyen, traktörün altında kalması sonucu ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince Türkeli Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü, burada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.