Dikmen Entegre Sağlık Merkezi hizmete başladı

Giresun, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, “İlçe merkezimiz, 4 katlı modern binası ve teknolojik donatılarıyla hemşerilerimize ‘7/24' saat esasına göre acil sağlık hizmeti sunacak. Aile Sağlığı Merkezi'nde 2 adet laboratuvar ve 7 adet acil müşahede yatağı bulunuyor. Entegre Sağlık Merkezimizde ise çok yakında röntgen ve diş klinik hizmetleri de verilmeye başlanacak” diye konuştu.