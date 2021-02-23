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Dikmen Kaymakamlığı YKS sınav ücretlerini karşılayacak

Dikmen Kaymakamlığı, YKS’ye girecek öğrencilerin sınav giriş ücretlerini karşılayacakDikmen Kaymakamlığı, Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında Kaymakam Mehmet Nesip Mahir’in talimatı ile Dikmen’de ikamet edip YKS’ye girecek tüm öğrencilerin sınav giriş ücretlerini karşılayacağını duyurdu.

Dikmen Kaymakamlığı, YKS'ye girecek öğrencilerin sınav giriş ücretlerini karşılayacak


Dikmen Kaymakamlığı, Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında Kaymakam Mehmet Nesip Mahir'in talimatı ile Dikmen'de ikamet edip YKS'ye girecek tüm öğrencilerin sınav giriş ücretlerini karşılayacağını duyurdu.


Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından karşılanacak sınav ücretleri ile ilgili gazetemize bilgiler veren Kaymakam Mahir, “3294 sayılı kanun kapsamında öğrencilerimizin YKS ücretlerini biz karşılıyoruz. Belediye Başkanımız, İl Genel Meclis Üyelerimiz ve diğer ekip arkadaşlarımızla bir uyum içerisindeyiz. Bu yüzden ben kendimi şanslı addediyorum.


Herkes kardeşlik içerisinde, Dikmen için daha fazla ne yapabiliriz noktasında uyumlu bir şekilde çaba sarf ediyor. Hedef olarak fakire fukaraya daha fazla ulaşmaya çalışacağız. Onlar bize gelip yardım istemeye çekinebilir, bu yüzden biz onlara gideceğiz.


Bundan dolayı Perşembe günlerini köy günü ilan ettik; Belediye Başkanımız, İlçe Jandarma Komutanımız, İlçe Emniyet Amirimiz ve Vakıf Müdürümüz ile birlikte her Perşembe sadece köylerde olacağız.


Bütün sorunları yerinde görmek istiyoruz; sorunları yerinde görüp öyle çözüm üretmek istiyoruz” diye konuştu.

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