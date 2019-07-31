Dikmen'deki orman yangınına helikopterli müdahale

Sinop'un Dikmen ilçesinde meydana gelen orman yangına helikopterle söndürme çalışması yapıldı.

Bugün saat 10.30 sıralarında Dikmen ilçesi Dumanlı köyü mevkisinde başlayan orman yangını hala kontrol altına alınamadı. Edinilen bilgiye göre, iki vadi arasındaki yamaç arazide başlayan orman yangınına Gerze Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri ve ekiplerinin ihbarın ardından ulaştığı öğrenilirken olay mahalline giden yetkililer iki vadi arasındaki ulaşım zorluğu sebebiyle Orman ve Su İşleri Bakanlığından Yangın Söndürme Helikopteri istendiğini belirtti.

Dikmen Kaymakamı Suat Hatam, ormanlık alandaki yangına her şekilde müdahale edildiğini, itfaiye, arazörlerin yangın mahallinde olduğunu, Tarım ve Orman Bakanlığından istenen yangın helikopterinin söndürme çalışmalarına başladığını söyledi.

Yangına, Dikmen Belediyesi, Sinop Belediyesi, Gerze Belediyesi, Bafra Belediyesi, Durağan Belediyesi ve Orman İşletmesi itfaiye ve arazörleri ve iş makineleri ile müdahale ediyor.