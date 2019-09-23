Dikmen'deki yatırımları yerinde incelediler

AK Parti İl Başkanı Uğur Giresun, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, İl Özel İdare Genel Sekreter V. Murat Özmen, Dikmen ilçesine giderek kısa bir süre önce temeli atılan Entegre Sağlık Merkezi inşaatını yerinde inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerin ardından açıklama yapan Giresun, “Dikmenli hemşehrilerimizin sağlık ihtiyacını önemli ölçüde karşılayacak olan yeni Entegre Sağlık Merkezimizin inşaatını gezerek incelemelerde bulunduk. Sağlık merkezimizin en kısa sürede tamamlanması için hummalı bir çalışma yürütülüyor. Modern hizmet binası ve yeterli sayıdaki sağlık çalışanıyla birlikte; Dikmenli hemşehrilerimize 7 gün 24 saat sağlık hizmeti sunacak olan Entegre Sağlık Merkezimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

İl Başkanı gerek Dikmen ilçesinde gerekse de diğer ilçelerde bu ve buna benzer yatırımların projelerin yakinen takip ettiklerini sözlerine ekledi.

1 yıl içinde teslim edilmesi planlanan Entegre Sağlık Merkezi bünyesinde Aile Sağlığı Merkezi, Acil Ünitesi ve 112 Acil İstasyonu ile birlikte 24 saat hizmet verecek. İl Başkanı Uğur Giresun'a Dikmen İlçe Başkanı Mustafa Karaaslan, Dikmen İl Genel Meclis Üyeleri Hüseyin Türkmen ve Ecevit Dinç eşlik etti.