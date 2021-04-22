Direksiyon hakimiyetini kaybedince motordan düştü

Sinop'ta kontrolünü kaybettiği motosikletten düşerek yaralanan sürücünün imdadına sağlık ekipleri yetişti.

Kaza, Karakum yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 CFF 870 plakalı motosiklet sürücüsü Mustafa Akın Y. (24) gaza aniden basınca direksiyon hâkimiyetini kaybederek araçla birlikte yere düştü. Kazada hafif yaralanan sürücü Yılmaz olay yerine istenilen ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılırken, motosiklette artçı olarak seyahat eden kişinin yaralanmadığı görüldü.