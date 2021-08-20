DİSKİ, selden etkilenen Türkeli'de çalışmalarına devam ediyor

11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketi nedeniyle Türkeli ilçesine gelen DİSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri Türkeli ilçesinde çalışmalara devam ediyor.

6 personel ve 2 araç ile çalışmalara destek olmak için gelen ekip, Türkeli ilçesinde meydana gelen selin ardından balçık dolan ev, iş yerleri ile cadde ve sokaklarda hummalı çalışma sürdürüyor.

Aynı zamanda, Türkeli ilçesinde selin izlerini silmek için farklı illerden takviye amacıyla gelen çok sayıda ekip, çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.