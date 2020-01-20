'); }

İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Doğa harikası Akgöl buz tuttu

Sinop’un Ayancık ilçesi sınırlarında yer alan Akgöl Tabiat Parkı’nda bulunan Akgöl’ün yüzeyi, buzla kaplandı.

Sinop'un Ayancık ilçesi sınırlarında yer alan Akgöl Tabiat Parkı'nda bulunan Akgöl'ün yüzeyi, buzla kaplandı.


Hem orman hem otsu hem de göl ekosistemini aynı anda barındırması dolayısıyla ziyaretçilerinin ilgisini çeken Akgöl Tabiat Parkı, kış mevsiminde kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Beyaz gelinliğini giymiş görüntüsüyle Akgöl, ziyaretçilerine doyumsuz anlar yaşatıyor. Zengin bitki örtüsünden oluşan doğal güzellikleriyle dikkati çeken tabiat parkı, Türkiye'nin 236. tabiat parkı olarak ilan edilmişti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.