Doğada çözünmeyen ürünleri kullanarak dükkanının önüne bahçe yaptı

Sinop'ta bir esnaf, işletmesinin girişine doğada uzun süre çözünmeyen ürünleri kullanarak bahçe yaptı.

Sinop'un Gerze ilçesinde terzi esnaflığı yapan Kadir Övütler, işletmesinin girişine doğada uzun süre çözünmeyen ürünleri kullanarak bahçe yaptı. Sinoplu vatandaşlar ve turistler tarafından büyük ilgi gören bahçeye herkes fotoğraf çekinmek için geliyor. Yıllarca İstanbul'da tekstil sektöründe hizmet verdikten sonra sakin ve huzurlu bir hayat yaşamak için memleketi Gerze'ye dönen Övütler, terzi dükkanını her geçen gün biraz daha güzelleştiriyor.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan esnaf Kadir Övütler, “Şehrin dışında güzel sakin bir yer burası. Büyükşehir'de yaşamış olduğumuz keşmekeşten kurtulup böyle bir sakin yerde yaşamak daha iyi. Sakin olarak çalışmak daha güzel. Müşteriler burayı gördükleri zaman çok beğeniyor. Dışarıdan gelen turistlerde çok beğeniyor. Fotoğraflar bile çektiriyorlar. İmkanı olan esnaflarımız böyle bir bahçe yapsın. Çiçekleri korumak için kamera sistemi taktım. Benim buraya masrafım yıllık 3-5 bin lira" dedi.