Doktora şiddeti kınadılar

Sinop'un Gerze ilçesinde, Aile Sağlığı Merkezinde Dr. Hakan Uzun'un bir hasta tarafından darp edilmesinin ardından Sinop Aile Sağlığı Merkezi Dernek Başkanı Dr. Süleyman Akyıldız, sağlık personelleriyle birlikte basın açıklamasında bulundu.

Sinop Aile Sağlığı Merkezi Dernek Başkanı Dr. Süleyman Akyıldız yaptığı açıklamada, “Dün, Gerze ve Ayancık ilçelerimizde, iki hekim arkadaşımıza, görevleri başında, misafir hastalar tarafından saldırılar yapılmıştır. Saldırıların sebebi, saldırgan kişilerin kanunlara aykırı isteklerde bulunması ve bu uygunsuz isteklerin görevli hekimlerce yerine getirilmemesi olmuştur. Ülkemizde sağlık çalışanları her geçen gün onlarca kez şiddet yaşamaktadır. Sağlıkta şiddet azalmak bir yana, hızlanmakta, meslektaşlarımızı silahla yaralamaya, öldürmeye varan infial oluşturucu boyutlar kazanmaktadır. Sinop ilimiz, ülkemizde en mutlu şehir unvanına sahip bir ildir. Ne yazık ki burada bile sağlıkta şiddet olmakta ve bu ilimize yakışmayan durumlar meydana gelmektedir. Dün yaşanan ve her gün yaşanması muhtemel bu sağlıktaki şiddet, ne ilktir ne de son olacaktır. Biz hekimler ve sağlık çalışanları bu koşullar altında görevimizi yerine getiremediğimizi haykırıyoruz. Yetkililerden yıllardır bir an önce sağlıkta şiddeti önleyici, yaptırım gücü yüksek yasal değişiklik istiyoruz. Bizler sağlık çalışanları olarak sağlıktaki şiddete, kamuoyunun ve kamu otoritesinin dikkatini çekmek üzere her türlü çağrıyı ve eylemi yaptık. Sağlıkta şiddet, tabii ki yalnızca birinci basamakta değil, sağlık hizmetinin verildiği tüm alanlarda; acil servislerde, kamu ve özel hastanelerde, yoğun bakımlarda, eczanelerde önemli bir sorun olmaya devam etmektedir. Sağlık emek ve meslek örgütleri uzun yıllardır sağlıkta yaşanan şiddetin nedenleri, şiddete karşı alınacak önlemler konusunda kamuoyunu bilgilendirmekte, yöneticileri şiddeti durdurmak için sorumluluk almaya davet etmektedir. Artık tek bir sağlık çalışanının bile şiddete uğramasına tahammülümüz yoktur. Sağlıkta şiddeti önleyici yasal düzenleme bir an önce yapılmalıdır. Aksi takdirde sağlıkta etkin bir şiddet yasası çıkana dek haklı mücadelemiz artarak devam edecektir” dedi.

Sinop Aile Sağlığı Merkezi Dernek Başkanı Dr. Akyıldız sözcülüğünde Atatürk Anıtı önünde gerçekleşen basın açıklamasına sağlık personellerinin yanında sivil toplum örgütleri ve birçok vatandaş katıldı.