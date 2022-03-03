Donmak üzereyken kurtarılan yavru ayılardan biri telef oldu

Kastamonu'da donmak üzereyken vatandaşlar tarafından bulunan ve Sinop Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altında alınan yavru ayılardan biri telef oldu.

Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Sinop Şube Müdürlüğü konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Kastamonu Pınarbaşı Karafaslı köyünde 16 Şubat'ta donmak üzereyken öksüz olarak bulunan yavru ayılar; vatandaşlar tarafından DKMP Kastamonu Şube Müdürlüğüne teslim edilmiş olup veteriner hekimce müşahede altına alınmıştır. DKMP Kastamonu Şube Müdürlüğü, yavruların bulundukları mevkii ve çevresinde anne ayıyı arama çalışmaları başlatmış ancak anne ayıya ulaşılamamıştır. 22 Şubat'ta yavru ayılarımız Sinop Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezimize nakledilmiş olup burada gerekli tedavi ve bakımları yapılmıştır. Ayı yavrularımızın anne sütünden yoksun kalmaları nedeni ile sağlık durumları halen ciddiyetini korumakla beraber bir adet yavrumuz yaşamını yitirmiştir. Diğer yavrumuzun bakımı merkezimizde itina ile sürdürülmektedir" denildi.