“Doyduğumuz topraklardan, doğduğumuz topraklara” projesi devam ediyor

Rafet Orhan döneminde başlayan ve SİAD Başkanı Mukadder Yıldırım ve yönetim kurulu ile bu yılda devam ettirilen projede 1150 gıda kolisi köyünden ilçesine, şehrinden mahallesine Sinop'un dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine Sinop Kızılay Şubesi aracılığı ile ulaştırılıyor.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan SİAD Başkanı Mukadder Yıldırım, “Bu ekonomik krizde elini taşın altına koyarak bu projeye destek veren başta yönetim kurulu olmak üzere tüm SİAD ailesine ve emeği geçen herkese teşekkür ederken projede yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Sinop Kızılay Şube Başkanı Kemal Albayrak ve Sinop Kızılay Şubesi çalışanlarına teşekkür etti. Biz Sinopluyuz, memleketimizi seviyoruz, elimizden geldiğince hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.