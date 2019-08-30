Dr. Rıza Nur Kütüphanesi 2 yılda yaklaşık 114 in okuyucu ağırladı

Rıza Nur Halk Kütüphanesi son 2 yılda yaklaşık 114 bin okuyucu ağırladı.

Sinop'un 1902 yapımı Halk Kütüphanesi binası, 1924 yılında TBMM 1. ve 2. dönem Sinop milletvekilliği yapmış olan Dr. Rıza Nur tarafından satın alınarak kütüphane haline çevrildi. Dolu dolu geçen 115 yıllık ömrünün 95 yılını kütüphane olarak sürdürdü ve sürdürmeye devam ediyor.

Dr. Rıza Nur Halk Kütüphanesi'nden alınan verilere göre son yıllarda kütüphaneye vatandaşların ilgisinin giderek arttığı görülmekte. Elde edilen verilere göre 2017'de 49 bin 754'e çıkan okuyucu sayısı, 2018 yılında büyük bir artış göstererek 64 bin 137 okuyucuya ulaştı. Üye sayısı olarak da 2017 yılında 6 bin 911 olan üye sayısı, yaklaşık bin 500 artış göstererek 8353 kişiye ulaştı. Okuyucunun ve üyelerin arttığı Dr. Rıza Nur Halk Kütüphanesi'nde, kitap ihtiyacının da haliyle arttığından, kitap sayısı 61 bin 158 iken, Kütüphane Müdürlüğü, bakanlık tarafından tahsis edilen kitaplarla bu sayıyı 64 bin 945'e yükseltti.