Dragon Bot Takımı Gerze'de

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 100. yılı kutlamaları dolayısıyla İstanbul'dan Samsun'a kürek çeken Dragon Bot Takımı, Sinop'un Gerze ilçesine ulaştı.

Yaklaşık 800 kilometre kürek çekerek Sinop'a ulaşan kürekçiler fırtına nedeniyle Sinop'ta 2 gün konaklamak zorunda kaldı. Fırtınanın dinmesiyle 16 Mayıs Perşembe günü sabah saatlerinde tekrar denize açılan bot takımı 3 saatlik sürenin sonunda Gerze ilçesine ulaştı.

İlçe Kaymakamı Murat Güven ve Belediye Başkanı Cevat Şensoy ile kalabalık bir heyet tarafından karşılanan kürekçiler, karşılama seremonisi kapsamında şehitlerimiz anısına saygı duruşunda bulundular. Ardından İstiklal Marşı'nın okunması sonrasında bir süre Kaymakam Güven ile sohbet gerçekleştirdiler.

Dragon Bot Takımı, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı'na Bandırma Vapuru'nun maketini hediye ederek anı defterini imzalattılar.

Takım ilçede bir süre dinlendikten sonra tekrar deniz yoluyla Samsun'a hareket etti.