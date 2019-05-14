Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 100. yılı onuruna düzenlenen "Deniz Kuvvetleri Atatürk Rallisi" için yola çıkan Dragon Bot Takımı Gerze'ye ulaştı.

Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılında Deniz Kuvvetleri himayesinde gerçekleştirilen Deniz Kuvvetleri Atatürk Rallisi için Ege ve Akdeniz, Marmara ve İstanbul'dan açılan 17 yelkenli Karadeniz'e kıyısı bulunan birçok limana uğrayarak Gerze Limanı'na ulaştı.

Atatürk Rallisi Komodoru Ali Rıza Kadiz ise Atatürk ve silah arkadaşlarını anmak için yola çıktıklarını belirterek şunları söyledi: “Eğer onlar 100 önce bu yolculuğu yapmasalardı, bot takımı arkadaşlarımız İstanbul'dan aldıkları bayrakları dalgalandıramazdık.

Bu Türk ulusu için çok önemli bir olaydı. Biz denizciler şunu biliyoruz: Eğer bayrağınızı dalgalandıramıyorsanız o denizler sizin değildir. Bunu tüm denizciler net olarak bilirler. Karadeniz'de bu bayrağın eksikliğini beş sene önce hissettik. Bu kapsamda her sene planlı olarak Karadeniz'de ralliler yapıyoruz. Yanaştığımız mola verdiğimiz tüm limanlarda halkımızı, özellikle de gençleri denize ve yelkenliye teşvik etmeye çalışıyoruz.”

Kadiz, ayrıca karalarda tüm madenlerin bittiğini belirterek, “Artık madenler denizlerin altında. O yüzden denizlere hakim olan dünyaya da hakim olur. Biz bu yolda çalışabileceğimiz kadar çalışacağız. Çok denizci yetiştireceğiz, geleceğimizin denizlerde olduğunu bilerek yetiştirebileceğimiz kadar genç yetiştireceğiz” dedi.