DSİ son 18 yılda Sinop'a 5 baraj ve 4 adet içme suyu tesisi kazandırdı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Sinop'a yaptığı yatırımlarla devasa projeleri hayata geçiriyor.

Depolama, sulama ve toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak, vatandaşları ve tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak, hidroelektrik enerji santralleri ile ülkemizi dışa bağımlı olmaktan kurtarmak için tüm gücüyle çalışan DSİ, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla suyun her damlasına sahip çıkıyor.

DSİ tarafından tarım alanlarında gerçekleştirilen projeler doğrultusunda gelişen tarım sektörü, diğer sektörlerin de itici sektörü haline geliyor.

“Su ‘olmazsa olmaz' olarak nitelendirilen temel bir ihtiyaçtır”

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “DSİ tarafından yapılan tüm içme suyu faaliyetleri (isale hatları, arıtma tesisleri vb.) ile hedeflerimizi büyük oranda gerçekleştirmiş olmaktan dolayı mutluluk duymaktayız. Gayemiz, içme suyu gitmeyen tek bir yerleşim yeri kalmaması ve tüm halkımızın insan sağlığına uygun, güvenilir su içmesini sağlamaktır. Bu kapsamda Sinop'ta bugüne kadar 4 adet içme suyu tesisi tamamladık. Bu tesisler ile 214 bin 692 kişinin ihtiyacını karşılayacak olan, yıllık 19,11 milyon m³ içme suyu temin ediyoruz” dedi.

“Sinop ilimize 5 baraj kazandırdık”

Karadeniz ve ülke tarımının önemli illerinden biri olan Sinop'ta ziraatın daha da gelişmesi için son 18 yılda kente 720 milyon 198 bin 335 TL yatırım yaptıklarını vurgulayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, 5 baraj inşa ettiklerini açıkladı.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “87,20 metre yüksekliğinde ve 25,23 milyon m3 su biriktirme hacimli Erfelek Barajı'nı hizmete aldık. Bu baraj, 28.730 dekar arazinin sulanmasına hizmet etmektedir. Ayrıca; son 18 yılda, Saraydüzü Barajı, Dodurga Barajı, Karaca Barajı ve Kurusaray Barajlarını da tamamlayarak işletmeye aldık” diye konuştu.

İnşaatı devam eden 2 baraj

Diğer taraftan Sinoplu vatandaşlar ve çiftçilerin kalkınması için baraj, gölet ve sulama tesislerinin önemi çok fazla. Kaya Yıldız, Sinop'un su kaynaklarını değerlendirmek için şu anda 2 barajın (Boyabat Ilıksu ve Türkeli Zimari Barajı) yapım çalışmalarının devam etmekte olduğunu da belirtti.

3 adet yeraltı barajı planlama çalışmaları devam ediyor

Genel Müdür Kaya Yıldız, “Baraj ve gölet çalışmalarımızın yanında düşük maliyet ve daha az su kaybı sağlayacak olan yeraltı barajı inşa çalışmalarımız kapsamında Sinop ilimizde 3 adet depolama tesisi çalışmalarımız devam etmektedir ‘şeklinde konuştu.

“Sinop'un münbit topraklarını sulamaya açıyoruz”

Son 18 yılda inşa edilen sulama projeleri hakkında da açıklama yapan Yıldız,' Tamamlanan 6 sulama tesisi ile 62 bin 890 dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Böylece Sinop ilimizdeki toprakları daha bereketli hale getirdik ve çiftçilerimize yıllık 47 milyon TL ilave zirai gelir artışı sağladık” ifadelerini kullandı.

Yıldız, Sinop ilinde taşkın riskini azaltmak için son 18 yılda tamamlanan 31 adet taşkın koruma tesisi ile Sinop Şehir Merkezi ile 39 yerleşim yeri ve 18 bin 820 dekar arazinin taşkın kontrolünü sağladıklarını ve 9 adet taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam ettiğini de söyledi.