Sinop'ta 3-9 Ekim Amatör Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde ‘Dünden bugüne Sinop'ta spor' fotoğraf sergisi düzenlendi. Sergide hem Sinop'ta amatör sporun gelişimi hem de fotoğraf arşivinde büyük katkısı olan merhum Zeki Zeynel Özcanoğlu anıldı.

Sabahattin Ali Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Dünden bugüne Sinop'ta spor' fotoğraf sergisi açılışı kurdele kesimiyle gerçekleşti. Programa Vali Vekili Abdullah Şahin, Belediye Başkanı Barış Ayhan, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, İl Jandarma Komutan vekili Kd. Alb. Baki Deniz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon, Sinop Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ayhan Özhan ve davetliler katıldı.

Açılışta konuşan Sinop Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ayhan Özhan, “Burada dünden bugüne Sinop'ta sporun fotoğraflarını sergilemeye çalıştık. Kentimizin geçmişinden bugüne amatör spor görsellerinden biriken arşiv fotoğraflar burada bulunuyor. Fotoğraflarıyla bize bu arşivi sağlayan merhum Zeynel Zeki Özcanoğlu bizim ilk önce öğretmenimizdi, antrenörümüz oldu. Ardından takım arkadaşımız, hakemimiz oldu. Sinop'ta spora hem beden eğitimi öğretmeni, hem de spor adamı olarak katkılarıyla beraber Türkiye çapında en büyük arşivini yaparak katkıları oldu. Kendisine rahmet diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Tamamı merhum Zeki Zeynel Özcanoğlu'nun çekimleri yer alan fotoğraf sergisinde eşi Semiramis Özcanoğlu'na plaket takdim edildi. Açılışın devamında Başkan Ayhan Özcan, sergilenen fotoğraflar hakkında protokole bilgiler verdi.