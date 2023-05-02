Durdurulan araçtaki şahıslardan uyuşturucu çıktı: 3 gözaltı

Sinop'un Ayancık ilçesinde düzenlenen uygulamada, şüphe üzerine durdurulan bir araç ve içindeki şahıslara yönelik yapılan aramada 20 adet uyuşturucu hap, 11 gram bonzai, 5,5 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 şahıs gözaltına alındı.

Ayancık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçenin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla şok uygulama düzenlendi. Ekiplerce durumundan şüphelenilen bir araç durdurularak şüpheli 3 şahsın üzerinde arama yapıldı. İncelemelerde, 20 adet uyuşturucu hap, 11 gram bonzai, 5,5 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli 3 şahıs gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldı.