Durdurulan araçtaki şahıslardan uyuşturucu çıktı: 3 gözaltı

Sinop’un Ayancık ilçesinde düzenlenen uygulamada, şüphe üzerine durdurulan bir araç ve içindeki şahıslara yönelik yapılan aramada 20 adet uyuşturucu hap, 11 gram bonzai, 5,5 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 şahıs gözaltına alındı.
Sinop'un Ayancık ilçesinde düzenlenen uygulamada, şüphe üzerine durdurulan bir araç ve içindeki şahıslara yönelik yapılan aramada 20 adet uyuşturucu hap, 11 gram bonzai, 5,5 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 şahıs gözaltına alındı.
Ayancık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçenin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla şok uygulama düzenlendi. Ekiplerce durumundan şüphelenilen bir araç durdurularak şüpheli 3 şahsın üzerinde arama yapıldı. İncelemelerde, 20 adet uyuşturucu hap, 11 gram bonzai, 5,5 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli 3 şahıs gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldı.