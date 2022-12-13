İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Düşürdüğü parasını mazgaldan almak isteyen öğrenci yaralandı

Sinop’ta bir ortaokul öğrencisi, düşürdüğü parasını su mazgalından almak isterken düşerek yaralandı.

Sinop'ta bir ortaokul öğrencisi, düşürdüğü parasını su mazgalından almak isterken düşerek yaralandı.


Olay, saat 13.00'te TOKİ Şehit Fatih Erer Ortaokulunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ortaokul öğrencisi, parasını su mazgalına düşürdü. Düşürdüğü parasını mazgaldan almak isteyen ortaokul öğrencisi düşerek yaralandı. Yaralanan öğrenci ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.


Çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.