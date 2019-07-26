İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Duyarlı vatandaşlardan yaralı köpeğe yardım

Sinop’ta yaralı halde bulunan köpek, vatandaşların uzun uğraşları sonucu Sinop Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Barınağına teslim edildi.

Sinop'ta yaralı halde bulunan köpek, vatandaşların uzun uğraşları sonucu Sinop Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Barınağına teslim edildi.


Ordu Mahallesi'ne babasının mezarını ziyaret etmek için uğradığı çeşmede yaralı köpeği fark eden Seyit Özen, köpeğe yardım etti. Özen'in bu duyarlı davranışı yaralı köpeği tekrar hayata bağladı.


Seyit Özen konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Sabah babamın mezarını ziyarete geldim. Mezarlığın yakınındaki çeşmeden su doldurmak istedim. Çeşmenin başına geldiğimde yaralı köpeği fark ettim. Terk edilmiş ve yaralı halde burada resmen can çekişiyordu. Köpeği bu halde bırakamazdık. Tanıdıklarımıza rica ettik. Belediyeyi aradık. Çok uğraştık ama sonunda sağ olsunlar belediye veterineri geldi ve yaralı köpeği aldı” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.