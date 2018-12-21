Eğitim katılım belgeleri verildi

Sinop Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Tam törende yaptığı konuşmada, “Sinop Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak amacımız; öğrencilerimizin sağlıklı ve hijyenik bir ortamda beslenmeleri ve eğitim öğretim görmeleridir. Çocuklarımız kantin ve yemekhanelerden sık sık faydalandığı için buraların hijyeni hepimiz için çok önemlidir. Hepimiz aynı zamanda bir veliyiz. Birlikte hareket ederek çocuklarımıza güvenilir gıda sunmanın amacı içerisindeyiz” dedi.

Gıda mevzuatı çerçevesinde iş yerlerinde denetimler yaptıklarını ifade eden İl Müdürü Tam, “Bizim için en önemli denetimlerden biri de kantin ve yemekhane denetimleridir; çünkü çocuklar bizim geleceğimizdir. 2018 yılında Sinop genelinde 383 kantin ve yemekhane denetimi yapılmıştır. İl Müdürlüğü olarak her iki dönemde de mutlaka bir sefer kantin ve yemekhane denetimi yapmaktayız. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğünden oluşan komisyon ile de denetimler yapmaktayız. Siz kantin ve yemekhane çalışanları olarak; temizlik, kılık kıyafet ve davranışlarınız ile öğrencilere örnek olmanız gerekiyor. Öğrencilerimizin her gün sağlıklı bir şekilde beslenerek eğitim öğretimlerine devam etmeleri için hep birlikte çalışmamız gerekiyor" diye konuştu.

Okullarda öğrencilerin sağlığının korunmasında gösterdikleri hassasiyetten ötürü katılımcılara teşekkür eden Ahmet Tam, konuşmasının ardından kursu başarıyla tamamlayan 58 kursiyere eğitime katılım belgelerini verdi.